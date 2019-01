Planen er en konkretisering af de skitser, ejeren af området, 5E Byg og kommunen tidligere har lagt frem: Der bygges i store træk på de områder, hvor kæmpe-institutionen i forvejen havde sine bygninger, parkerne forbliver åbne for alle og den mini-zoo'en bliver også i området. Desuden bevares det gamle fælleshus, der skal være et mødested og fælleshus for områdets kommende beboere.

Op til fem etager

Lokalplanen fastlægger blandt andet hvor højt, de nye boliger må bygges. Byggerierne, der skal afløse administrationsbygningen og de andre store huse ud mod Skaboeshusevej må bygges op i fire etager - punktvis fem etager. I dette område er der også plads til rækkehusbyggeri eller lignende i to punktvis tre etager.

De lave bo-afdelinger, der ligger i to rækker ned mod vandet skal afløses af etageboliger i to etager - de må ikke bygges i lange sammenhængende rækker, for der skal være mulighed for kigge imellem bygningerne til den store park foran.

I den nordligste del af kæmpegrunden, hvor de gamle bygninger allerede er revet ned, bliver der mulighed for at bygge rækkehuse i to etager med tagterrasser.

Den populære park på Strandhøjen skal altså blive ved med at være åben for alle, og derfor rummer lokalplanen også en lille offentlig p-plads ved buspladsen nord for Mårvænget. Her kan gæster til området fremover parkere bilen, inden de går opdagelse i parken.

Lokalplanen kommer til debat fra 5. februar til 2. april og i løbet af den periode skal der holdes borgermøde om den nye bydel, hvor 5E Byg vil fortælle mere om planerne. Allerede i maj sidste år var der indkaldt til borgermøde om byggerierne på Strandvænget, og ved den lejlighed blev kommunen nærmest løbet over ende. Der var hverken stole eller kager nok i Bastionen til de omkring 250 fremmødte, der i store træk var positive og nysgerrige overfor visionerne om en ny bydel til afløsning for den lukkede institution.