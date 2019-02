En række store villaer kan blive de første nybyggerier på Strandhøjen i det nordlige Nyborg. Men planen er stadig at skabe en blandet bydel med både ejer og lejerboliger. 250 mennesker mødte frem mandag aften til borgermøde om byggeplanerne på den smukke grund ned til Storebælt.

Nyborg: Det nye boligområde Strandhøjen i Nyborgs nordlige udkant skal være blandet. Eje og leje. Højt og lavt. Den målsætning blev bekræftet af ejere og kommune, da omkring 250 borgere mandag aften mødte op i Bastionen i Nyborg for at deltage i borgermøde om lokalplanen for byggeriet, der kommer til at omfatte et sted mellem 200 og 300 boliger. Men det kom også frem, at udviklingen af Strandhøjen starter i den eksklusive ende. Ejerne, der nu hedder Strandhøjen A/S, er nemlig nået frem til, at den nordligste del af bebyggelsen skal bestå af et antal store villaer. Området skal sælges som byggegrunde, og ejerne bygger deres villaer efter fælles retningslinjer uden husene bliver helt ens.

Sådan tænker Harrebek Arkitekter sig at rækkehuse på det centrale område på Strandhøjen skal tage sig ud. Foreløbig er der kun tale om skitser, for lokalplanen er ikke vedtaget endnu. Illustration: Harrebek Arkitieter.

Almene boliger? Om princippet om en blandt bebyggelse også kommer til at betyde, at der bliver bygget almene boliger på Strandhøjen, svævede derimod i vinterluften efter mødet i Bastionen. Formanden for boligforeningen Holmegården, Kurt Bjørnø, stillede sig bramfrit op og spurgte, hvor mange almene boliger, der bliver plads til i byggerierne, og han lagde ikke skjul på, at Holmegården hellere end gerne påtager sig opgaven. Men noget konkret svar fik han ikke med sig hjem. - Det kan jo kun lade sig gøre, hvis kommunen vil det, sagde Rene Larsen, der er direktør i Strandhøjen A/S. - Selv er jeg ikke afskrækket af tanken. Beboere i almene boliger er jo mennesker lige som alle os andre, tilføjede han. Men selv om der var en del byrådsmedlemmer til stede i Bastionen, kom der ikke noget tilsagn eller det modsatte fra den kant. En spørger ville også vide, hvordan fordelingen bliver i boligområdet mellem ejerboliger og lejeboliger. - Det kan vi ikke sige endnu, svarede Rene Larsen. - Parcelhusene i den nordlige ende bliver naturligvis ejerboliger. Derimod kan de planlagte rækkehuse i midten af byggeriet godt blive både leje og ejeboliger, men det vil jo komme an på interessen, sagde direktøren.

250 borger mødte op mandag aften i Bastionen for at få mere at vide om planerne for den nye bydel, Strandhøjen. Foto: Mogens Rasmussen.

Glassene rasler Ejerne af det tidligere institutionsområde havde flere nyheder med til mødet. Da der i maj sidste år første gang var borgermøde om Strandhøjen, sagde man, at de gamle institutionsbyggerier ville blive revet ned, efterhånden som investorer bød ind på de forskellige byggerier i området. Men nu har man besluttet sig for at rive det hele ned på en gang. Naturligvis undtagen fælleshuset, der skal bevares til glæde for de kommende beboere. - Vi har fundet pengene til at rive det hele ned i et hug. Og det dur jo heller ikke at rive ned, samtidig med at folk er flyttet ind i området, sagde direktøren på et spørgsmål fra salen. Nedrivningen på Strandhøjen har været i gang et stykke tid, og det går tilsyneladende ikke helt stille af. I hvert fald fortalte en nabo på mødet om de gener, hun har haft under nedrivningen. - Når der rives ned på grunden, ryster vores hus, så glassene rasler i skabene. Det er på niveau med rystelserne, der opstår, når der rammes betonpælen i jorden, sagde naboen på mødet og tilføjede, at hun har kontaktet forsikringsselskabet. Morten Vibæk fra 5E Byg, der er en af ejerne bag Strandhøjen A/S, lovede at tage kritikken med ud på byggepladsen og tale med det firma, der er i gang med nedrivningen. Sidste frist for at komme med indsigelser mod lokalplanen for Strandhøjen er den 2. april, og hvis alt går glat, bliver der mulighed for at begynde de første byggerier allerede omkring sommerferien.