Stort millionunderskud: Nyborg Havn har laveste omsætning i mange år

Stort millionunderskud og laveste omsætning i mange år. Nyborg Havn led under faldende aktiviteter.

Nyborg: En måned inde i 2019 kunne Nyborg Havn, der er en del af havnesammenslutningen, ADP, præsentere en ny, stor kunde, nemlig Elysium, der vil bygge en fabrik på havnen, der omdanner gamle bildæk til flere nyttige komponenter. Men den glade nyhed kom lige oven på et år, der ikke vil blive mindet for noget godt på havnen. Af regnskabet, som blev fremlagt for et stykke tid siden, fremgår det, at havnen for første gang i flere år har underskud - endda et ret stort et på 8,4 millioner kroner. Og måske endnu værre: Omsætningen på havnen har været den laveste i mange år, nemlig 14,6 millioner kroner. Også godsomsætningen gik tilbage i 2018. Der blev langet 0,66 millioner tons gods over kajkanten i løbet af året, men det er fald på en tredjedel i forhold til året før, hvor man håndterede en godsomsætning på 0,93 millioner tons. Tilbagegangen ses også på antallet af anløb til Lindholm og Avernakke, der udgør Nyborgs industrihavn, Nyborg Havn A/S. I 2018 lagde 329 skibe til mod 489 i 2017.

Nyborg og de andre fynske havne Godsomsætningen på Nyborg Havn faldt fra 930.000 tons i 2017 til 660.000 i 2018.

Dermed er havnen klart nummer to på Fyn.

Havneomsætningerne i de andre havne ses her, og der er tale om tal fra 2017:

Assens havn: 27.000 tons

Faaborg: 36.000 tons

Odense: 2.335.000 tons

Ærøskøbing: 126.000 tons



Kilde: Danske Havne

Flere forklaringer I ledelsens beretning nævnes to hovedårsager til tilbagegangen: Den største, faste kunde Koppers havde i 2018 en nedgang i omsætningen af deres tjæreprodukter. Desuden nævner man, at Nyborg Havn i 2017 havde en stor opgave, nemlig at tage mod sten sand og grus i forbindelse med Facebook-byggeriet i Odense. Den opgave var der ikke noget af i 2018. I regnskabet skriver ledelsen, at man venter en fremgang i omsætningen i år på 16 procent - penge der skal komme nye kunder og fra prisjusteringer. På bundlinjen forventer man at kunne præstere et resultat omkring 0.

Ellers gik det godt Nyborg Havn udgør sammen med havnene i Fredericia og Middelfart sammenslutningen ADP, men Nyborg er lillebror til Fredericia, der står for langt det meste i sammenslutningen. Derfor kunne det sløje resultat i Nyborg ikke ødelægge det samlede ADP-regnskab i 2018. ADPs samlede regnskab for 2018 var flot med et overskud på godt 10 millioner kroner. Nettoomsætningen var 115 millioner kroner, men der var store udsving i kerneforretningen. Den samlede godsmængde lå på 7,9 millioner ton mod 8,6 millioner året før. Der var blandt andet et stort fald i udskibning af råolie. Containeromsætningen i Fredericia steg til gengæld med 12,8 procent, og det skyldes blandt andet fremgang i ro/ro-området, hvor rullende last køres direkte fra kaj og ombord på skibet.