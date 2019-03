Stort debatmøde om giftgrunde

Eksperter og politikere mødes den 11. marts for at diskutere, hvordan vi skal komme bunds i de mange giftgrunde rundt om i landet. Blandt andet grunden under Lynfrosten.

Nyborg: Diskussionen har længe kørt i Nyborg: Hvad skal der ske på Nyborg Lynfrost-grunden? Nogen vil have butikker derude. Andre vil have boliger, p-hus, skov eller noget helt andet.

Men under det hele - helt bogstaveligt - ligger en gigantisk forurening, der stammer fra tjærevirksomheden Tjærekompagniet.

Det er netop forureningen, og hvad der skal gøres ved det, der tema for et debatmøde i 3F's lokaler mandag den 11. marts. Her vil både eksperter og politikere komme med oplæg til en debat om, hvad det kræver at rydde op i giften, og hvem der i givet fald skal betale for det.

Ekspertpanelet består af Bente Villumsen, fra Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer, folk fra virksomhederne Fortum og Krüger, Walter Brüsch, Danmarks Naturfredningsforening, Bjarne Hansen, miljøaktivist ved Høfte 42 ved Thyborøn, og endelig Karin Di Martini fra den lokale gruppe "Lynfrosten og Nyborgs andre giftgrunde".

I politikerpanelet kommer man til at møde Trine Torp (SF) og Øjvind Vilsom (EL), der begge er miljøordførere i Folketinget, Heino Knudsen (S), fra Regionernes udvalg for Miljø og Ressourcer, folketingskandidat for Alternativet Mikkel Holm Pedersen samt den konservative kandidat til EU Parlamentet, Dina Myrup Raabjerg.

Karin Di Martini har flere gange slået på, at det er nu, tiden er inde til at diskutere forureningen under Nyborg Lynfrost, fordi området er til diskussion og sandsynligvis skal bruges til noget helt andet end hidtil.

- Det er nu, der skal ske noget, og vi kan ikke bare lægge låg på igen og så vente 100 år mere. Jeg synes ikke, vi længere skal diskutere om forureningen skal fjernes, men hvordan, og hvornår det skal gøres, siger Karin Di Martini, der et par år har kørt en facebookgruppe om giftgrundene.

En anden grund til at tage sagen om den lokale giftgrund op nu er, at regionerne er ved at være klar med et udspil til regeringen om hvad der skal gøres ved de værste forureninger i landet.

Mødet den 11. marts begynder klokken 18.30 og varer to en halv time. Indgangen til 3Fs lokaler er på bagsiden, der vender væk fra Vestergade. Arrangører er Enhedslisten, SF og gruppen "Tjæren på Lynfrosten og andre giftgrunde".