Stor omlægning af Nyborg Provsti: Refsvindinge vil ikke forlade Ørbæk

- Ældre, der flytter fra sognet til plejehjemmet i Ørbæk, vil opleve, at de får en ny præst, som måske ikke har den samme fortrolighed med. Sognets kommende konfirmander skal undervises et sted, hvor der ikke er skolemæssige relationer. Vi kan ikke udelukke negative reaktioner fra menigheden, hvilket ikke er befordrende for et godt kirkeliv, hedder det i svaret til biskoppen.

- Vi har fælles sognehus med Ørbæk, som vi bruger til egne møder, men som tillige tjener til fælles arrangementer, der styrker sammenholdet sognene imellem. Vi har fælles personale(kirketjener, kirkesanger, organist og præsetsekretær) med Ørbæk. En aftale der blev indgået i 2012, og som har sikret, at vi samlet kan tilbyde stillinger, som er attraktive at søge. Det har medført, at vi i dag har gode kirkeligt engagerede medarbejdere, hvilket er en forudsætning for det gode kirkeliv.

- Vi skal som menighedsråd sikre gode vilkår for evangeliets forkyndelse. Den opgave tager vi alvorligt med udgangspunkt i, hvordan vi bedst skaber muligheden for det. Set fra vores sted er vi af den opfattelse, at det gør vi i et fortsat pastoratfællesskab med Ørbæk, skriver han.

Især Refsvindinges menighedsråd svarer tilbage med bange anelser. I en længere mail på godt tre A4-sider fortæller formanden for menighedsrådet, Bjarne Ivan Hansen, først om den historiske tilknytning til Ørbæk samt om de konsekvenser, som menighedsrådet er bange for at ændringerne vil medføre.

Et sidste håb

Under titlen "Et sidste håb" afslutter Refsvindinges menighedsråd deres mail. De medgiver her, at der er meget arbejde i pastoratet for en enkelt præst, men at de fortsat ønsker at opretholde Ørbæk-Refsvindinge Pastorat. Menighedsrådet håber, at biskoppen er villig til at se på alternative løsninger i samråd med menighedsrådet.

- De pastoratmæssige udfordringer til trods, er det menighedsrådets ønske at opretholde Ørbæk-Refsvindinge Pastorat. Vi er bevidste om, at arbejdsbyrden har været stor for vores sognepræst, og er derfor parat til at indgå i konstruktive overvejelser, der kan danne forslag, der kan mindske arbejdsbyrden for den kommende sognepræst.

Bjarne Ivan Hansen oplyser overfor Fyens Stiftstidende, at man på et møde med biskoppen den 12. marts ikke blev meget klogere på, hvad der skal ske med pastoratet i Ørbæk-Refsvindinge. Derudover vil han ikke kommentere sagen, men henviser til de skriftlige svar fra menighedsrådet.