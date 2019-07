Stjerneskud: Anmelderne vilde med voldspillerne

Nyborg: "En overrumplende fuldtræffer", "på mange måder en fryd", "opkvikket, musikalsk og sjov".

Anmelderne er ikke i tvivl: "Frøken Nitouche" er en aften på Nyborg Vold værd.

Manuskriptforfatteren og instruktøren Flemming Jensens udgave af den gamle franske operette havde premiere i fredags.

Og efter anmelserne at dømme har mødet mellem den garvede skuespiller, forfatter, instruktør og humorist og Nyborg Voldspils entusiastiske amatører fået det bedste frem i begge parter.

"'Frøken Nitouche - med et twist' på Nyborg Vold er en overrumplende fuldtræffer, som man ikke kan sætte en finger på. Alt er dygtigt og charmerende i en forestilling, der i manuskriptets rablende vanvid får latterkaskader til at bølge hen over tilskuerpladserne", som Svend Novrup formulerer det i sin femstjernede anmeldese i Kjerteminde Avis.