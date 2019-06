Stik imod alle politiske intentioner: For mange elever i østfynske specialskoler

Der er blevet færre skolebørn i Nyborg Kommune de senere år. Alligevel er specialskolerne set under ét vokset, viser ny rapport. Dermed står en større andel af eleverne i dag uden for det normale skoletilbud sammenlignet med for fem-seks år siden - stik imod alle politiske intentioner.

På det seneste møde i Skole- og Dagtilbudsudvalget blev politikerne præsenteret for en foreløbig analyse, som KL's egen konsulentafdeling står bag. Og den viser, at der kan være noget at komme efter.

Så galt gik det ikke. Men i forbindelse med aftalen om budget 2019 blev de politiske partier enige om at give hele kommunens specialskoletilbud et grundigt eftersyn.

Nyborg: Der lød et ramaskrig, da det sidste efterår kom frem, at forvaltningen i Nyborg Kommune havde stillet forslag om at spare 2,3 millioner kroner på Nyborg Heldagsskole i Skellerup - eller hvad der svarer til cirka 23.000 kroner pr. elev på skolen.

Det er ikke kun andelen af elever, der modtager specialundervisning, som er steget de senere år. Det samme er udgifterne.I 2014 brugte Nyborg Kommune i alt 199,3 millioner kroner på folkeskoler og specialskoler, hvoraf de 54,2 millioner kroner gik til specialskoler. I 2018 var de samlede udgifter til skolevæsnet næsten de samme, nemlig 200,9 millioner kroner. Men udgifterne til specialundervisning åd en større del af den samlede kage, nemlig 59,3 millioner kroner. Mens der blev brugt 2,4 procent mindre på det almene område i 2018 sammenlignet med 2014, så var udgifterne til specialundervisning i samme periode med andre ord steget med 9,4 procent. En stigning, som ifølge KL's analyse netop skyldes det stigende antal elever, der tages ud af det almene skoletilbud og over i et specialtilbud. Kilde: "Kortlægning af specialtilbud i Nyborg Kommune"/KL

Pengene taler

Ifølge formanden for Skole- og Dagtilbudsudvalget, Suzette Frovin (SF) skal en del af den manglende opfyldelse af egne målsætninger findes hos de folkevalgte selv.

- Der har nok været en tendens til, at stod man med eksempelvis fem børn, som man ikke passer ind, og så laver vi et særligt tilbud til dem. Vi skal blive bedre til at indrette vores tilbud, så de kan rumme noget mere for at undgå knopskydninger. Som politikerne har vi samtidig været med til at godkende, at heldagsskolen kan bygge ud. Det er også et signal til dem, at vi gerne vil have, at de bliver større. Så kan man ikke bagefter skyde dem i skoene, at de har fået flere elever, bemærker hun.

KL-analysen peger desuden på, at en del af forklaringen på udviklingen måske skal findes i den måde, man afregner på. Nemlig, at den enkelte distriktsskole betaler for at sende en elev på specialskole.

Ordningen blev i sin tid indført for netop at give de almindelige folkeskoler en ekstra god grund til at holde på eleverne, fordi de ellers vi blive straffet økonomisk.

- Men en tese er nu, at skolerne faktisk holder for længe på eleverne. Det betyder, at når børn endelig flyttes over til en specialskole, har de større problemer, og derfor er de også nødt til at blive længere på specialskolen, forklarer Suzette Frovin.

Også det er stik imod intentionen om, at eleverne så hurtigt som muligt skal tilbage i den almindelige distriktsskole, bemærker hun.

Administrationen forventer at komme med en række konkrete anbefalinger på området i begyndelsen af september - i god tid inden de kommende budgetforhandlinger.

- Det handler om at finde frem til en model med et stærkt tilbud til de elever, der har brug for specialundervisning, men hvor vi samtidig skruer op for indsatsen i forhold til inklusion. Formålet er ikke at spare penge, men at bruge pengene klogere, lyder det fra udvalgsformanden om den opgave, som venter forude.