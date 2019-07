Stenmann på svigersønnens slot

- Dernede i Neuburg i lørdags opdagede jeg sammen med en neuburger, at der er en meget interessant forbindelse mellem Chr. II (Nyborg) og Neuburg. Kongens datter blev nemlig gift med den greve - Frederik der Weise - som var med til at bygge slottet i Neuburg, fortæller Martin Stenmann.

Arrangeret ægteskab

Dengang i 1500-tallet var arrangerede ægteskaber højeste mode i de fineste kredse, og Chr. II giftede sin 15-årige datter til den tyske greve for at få en stærk allieret i forsøget på at at genvinde den danske trone.

Historien om den nære forbindelse mellem Neuburg og Nyborg fik Martin Stenmann i øvrigt lejlighed til at fortælle til den lokale avis, Donaukurier.

I weekenden holder Nyborg som bekendt Danehof, men i Neuburg fester de bare videre. Dernede er der kun slossfest hvert andet år, men til gengæld holdes festen over to weekender, fortæller Martin Stenmann.