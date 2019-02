Stærkt forurenet grund skal forvandles: Det bobler med Lynfrost-forslag

Nyborg: Diskussionen om fremtiden for Nyborg Lynfrost og hele Nyborgs strategi skulle sådan set være forbi nu i denne omgang. Fristen for at komme med forslag til den såkaldte strategiske byplan, der ikke mindst handler om området langs Storebæltsvej, sluttede nemlig 29. januar.

Fire forslag

I øjeblikket ligger der ikke mindre end fire borgerdrevne forslag på siden:

Simon Jørgensen har indsendt et forslag om, at kommunen køber Nyborg Lynfrost, sørger for, at der komme gang i oprensningen af giften og derefter omlægger grunden til et grønt område. Dette forslag har været debatteret ivrigt i den lukkede facebook-gruppe "Du ved du er fra Nyborg når....." nogen tid, og det er ind til videre støttet af 149 borgere.

Gurli Nørhave foreslår, at Nyborg Lynfrost omdannes til et miljøvenligt indkøbscenter, hvor alt er "second-hand" - altså genbrug. Gurli Nørhave henviser til et projekt i Stockholm, hvor svenskerne har gjort noget lignende. Forslaget har ind til videre opnået støtte fra 41 borgere.

På hjemmesiden med borgerdrevne forslag kan man også støtte det forslag, som den tidligere chef i Nyborg Idrætscenter, John Sørensen, har været fremme med - blandt andet her i avisen. Forslaget går ud på at bygge en kæmpe hal, et bibliotek, et sundhedshus og meget mere på Cirkuspladsen i Svanedammen og så bruge Nyborg Lynfrost-grunden til et p-hus. John Sørensens forslag har høstet støtte fra 84 borgere.

Den første, der var ude med et borgerdrevet forslag om udnyttelse af Nyborg Lynfrost-grunden var Leif Boye-Roed, der forslår, at Nyborg Kommune laver stedet om til et center med bibliotek, skøjtehal og motionsklub. Desuden foreslår han, at noget af området bruges som iværksætterområde, hvor folk kan leje sig ind og prøve forretnings-ideer af. Det forslag har fået 121 støtter.