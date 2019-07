Stadig tørt: Gløder fra ukrudtsbrænder antændte ild

Den uheldige borger nåede dog selv at slukke branden, men er ifølge politiets døgnrapport nu sigtet.

NYBORG: Selvom Beredskab Fyn i sidste uge advarede om brandfare på grund af det tørre vejr, så kan der stadig ske uheld.

Tirsdag eftermiddag gik det galt for en nyborgenser, som nu er sigtet efter brandloven, fremgår det af politiets døgnrapport.

Den sigtede benyttede en ukrudtsbrænder i sin indkørsel ude foran sit hus på Frisengårdsvej. Desværre for husejeren sprang gløder fra indkørslen ind i mindre skrænt, som adskilte indkørslen fra haven.

Gløderne antændte her en ild i skræntens bevoksning på et areal på godt en gange tre meter. Branden blev slukket ved egen hjælp umiddelbart inden, at brandvæsnet nåede frem til stedet.

Tidligere på tirsdagen modtog politiet også en anmeldelse om indbrud på Vesterhavnen i Nyborg. Her var en tyv kommet ind via en terassedør.

Ifølge døgnrapporten blev der stjålet en pose med forskellig smertestillende medicin samt piller mod epilepsi.