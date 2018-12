Stålhegn er ingen hindring: Folk strømmer til kunst og håndværk

Medarbejderne på Østfyns Museer har ryddet printere og andet isenkram i rummene for at gøre plads til de fynske kunsthåndværkere, som både er lokale, men også kommer fra Syd- og Midtfyn. De er klar med deres udvalg til det købelystne publikum i både mødelokale, gange og frokoststue.

- Vi var faktisk rystende bange for, om folk kunne finde herind i år. Vi er jo nærmeste buret inde med omlægning af pladsen foran politigården. Men det ser ud til, at folk har fået øje på skiltene.

Nyborg: Døren står for anden weekend i træk åben for kunsthåndværkermarked på Den gamle Politigård, der til hverdag er hovedkvarter for Østfyns Museer.

Fra ni til 14 stande

Mens der i fjor - under premieren på det indendørs marked - var ni stande over en weekend, så er markedet vokset til 14 stande over to weekender i år.

- Flere af kunsthåndværkerne var med i fjor. Men der er også en række nye stande med udvidelsen, fremhæver Sara Hanghøj.

Her har publikum travlt med at købe ind og se kunsthåndværkerne arbejde i alt fra smykker til tørklæder, keramik og porcelæn.

Kunsthåndværkermarkedet fortsætter søndag 9. december - akkurat som julemarkedet på Torvet og i Borgmestergården.