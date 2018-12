Spritbillist havde promille på 2,44

Hvad er straffen?

Du får frakendt kørekortet ubetinget i minimum 3 år. Herefter skal du enten køre med alkolås i to år, eller du må vente yderligere to år med at generhverve kørekortet.

Du får 20 dages betinget fængsel.

Du får en bøde, der cirka svarer til en netto månedsløn.

Din bil kan blive konfiskeret.

Du skal gennemføre et ANT-kursus (ANT står for Alkohol, Narko og Trafik), inden du kan generhverve kørekortet. Kurset varer 12 timer fordelt på fire lektioner à tre timer, og det koster 3200 kroner.

For at generhverve dit kørekort, skal du skal bestå en kontrollerende køreprøve (både teori- og køreprøve).

Straffen for spirituskørsel afhænger af promillen, og hvor mange gange man er blevet taget for det før. For en førstegangsovertrædelse med en promille over to straffes man således:Oplysningerne er taget fra Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside