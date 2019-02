Sportsfiskere vil stoppe kunstgræsbane

Nyborg: - Jeg var da lige ved at få en hjerneblødning, da jeg læste avisen.

Det siger formanden for Nyborg Sportsfiskerforening Frank Hansen om det, han læste i avisen, om den kommende kunstgræsbane på stadionet i Vindinge.

Sagen har skabt splid blandt de lokale politikere, hvor Socialdemokraterne ikke vil være med til at give tilladelse til, at den kommende plastic-bane afvandes direkte ned i Vindinge Å. Flertallet - Venstre og DF - er derimod klar til at vende tommelfingeren op til byggeriet af banen, der allerede er noget forsinket.

- Man kan da ikke udlede spildevand direkte ud i en å, siger Frank Hansen.

- Hvis kommunen giver tilladelse til, at banen afvandes direkte til åen, vil vi bede Danmarks Sportsfiskerforening gå ind i sagen, siger Frank Hansen.

Sportsfiskerforbundet har én gang tidligere gået ind i en miljøsag om en kunstgræsbane. Det var i Syddjurs Kommune, hvor en lokal efterskole i 2017 fik tilladelse til at lede drænvand fra et nyt kunstgræsanlæg ud i et lille vandløb. Sportsfiskerne klagede og fik ret hos Miljøklagenævnet.

Banen på Tirstrup Efterskole skulle bygges op som banen i Vindinge, hvor regnvandet, der falder på kunstgræsset, først ledes gennem et muldlag og derefter drænes væk og føres via rør ud i et vandløb. Den jyske sag handlede både om miljøfremmede stoffer fra kunstgræsbanen, som ville havne i et beskyttet vandløb og en sø, men den handlede også om, at vandmængden i det lille vandløb ville blive meget stor, når der efter regn kom store mængder vand fra kunstgræsbanen.

Miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen fra Danmarks Sportsfiskerforbund oplyser, at han endnu ikke haft mulighed for at sætte sig ind i sagen fra Vindinge, og derfor kan han heller ikke sige, om forbundet vil gå videre med sagen.

Et flertal i Nyborgs Teknik- og Miljøudvalg har sagt ja til udledningen af vandet fra banen i Vindinge til Vindinge Å, og sagen ventes på dagsordenen på det kommende møde i byrådet sidst på måneden.

Socialdemokraterne har foreslået, at vandet fra banen i Vindinge samles op i nogle forsinkelsesbassiner og ledes videre til renseanlægget i Nyborg. Det er naturligvis dyrere både i anlæg og drift i forhold til den foreslåede model, hvor vandet ledes ud i åen.