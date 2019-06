Spillehal fik uønskede gæster

Tyv gjorde et ihærdigt forsøg på at bryde gennem en trævæg, men opgav til sidst.

Ullerslev/Ørbæk: En stiksav står ikke nødvendigvis på listen over arbejdsredskaber for tyveknægte. Men gerningsmanden bag i et indbrud i den lokale spillehal på Lundsager i Ullerslev natten til mandag må have forberedt sig på opgaven.

Alligevel opgav tyven til sidst at skaffe sig adgang til lokalet efter først at have opbrudt et vindue på bagsiden af bygningen. Umiddelbart indenfor det opbrudte vindue står en trævæg, som netop skal forhindre adgang til spillehallen ad den vej.

Tyven gik ellers i gang med saven og nåede at save cirka 20 centimeter, før han stoppede og stak af. Formentlig, fordi han er blevet forstyrret midt i sit forehavende.

På Sendtvedvej i Ørbæk er der ingen tegn på opbrud ved døre eller vinduer efter et indbrud begået i løbet af 2. pinsedag. Til gengæld er der fundet spor efter færden i hele huset, og med sig har tyven taget en blå tablet af ukendt mærke, fremgår det af politiets døgnrapport.