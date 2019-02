Soroptimister bevarer fokus

Nyborg: Nyborg Soroptimistklub inviterer til Samtalesalon om ligestilling mellem kønnene torsdag 7. marts kl. 17-19.

Lørdag 2. februar samlede Danmarksindsamlingen ind til fordel for verdens udsatte piger, og der blev indsamlet i alt 71.708.044 kroner.

Temaet var "Styrk verdens Piger" - et tema, der er helt i tråd med formålet for Soroptimist Internationals arbejde. De danske soroptimister donerede derfor 100.000 kroner.

Soroptimisterne arbejder både internationalt og regionalt for at forbedre liv og status for kvinder og børn gennem uddannelse, at fremme og udvikle kvinders selvstændighed og at gøre det muligt for kvinder og piger at bruge deres fulde potentiale

Nyborg Soroptimistklub vil gerne bevare fokus på udsatte kvinder og piger og inviterer derfor alle interesserede kvinder til samtalesalon med temaet "Ligestilling mellem kønnene".

Salonen indledes af Mette Guul fra Reden i Odense.

Salonen holdes i Havestuen hos ROEDS i Nyborg, og deltagelse er gratis.