I ugerne 27 og 28 er der sommerfestival på Bastionen. Det er gratis for både voksne og børn.

Nyborg: Hele Bastionens gårdplads bliver omdannet til den gladeste havefest for børn og deres forældre, når Bastionen inviterer til sommerfestival. Det sker fra onsdag 3.-5 juli og igen fra onsdag 10.-13. juli.

Her kan deltagerne blandt andet opleve tryllekunstneren Lars U, se sjovt dukketeater med Prop og Berta, opleve de vilde trommer med Nordic Performers drumband, og danse løs når børnebands og folkmusik giver den gas på den udendørs scene.

Ud over underholdningen på scenerne er der også mulighed for at lege i den store sandkasse, lave kæmpe sæbebobler med Bastionens særlige sæbleboblebryg, riste skumfiduser, få ansigtsmaling, male flotte billeder på den store malevæg eller lave gøgl og tricks med alle de seje ting fra gøglerkassen.

Hver af de to fredag eftermiddage og aftener er der livemusik på den udendørs scene.

Sommerfestivalen er en udløber af, at Bastionen tidligere på året modtog "Fonden for Fynske Bank Prisen". Med hæderen fulgte en donation på 100.000 kroner, som skulle bruges på nye initiativer.

Ud over sommeraktiviteterne har Bastionen blandt andet planer om at bruge pengene på forsøg med skoleteater og på opsparing til et nyt flygel.

Det er ganske gratis at deltage festivalen. Det fulde orogram kan ses på bastionen-nyborg.dk.