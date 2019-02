Somalier-sag: Lille friskole frygter ikke et stort politisk stormvejr

Henover vinteren har der været stor mediebevågenhed over Nyborg Gymnasiums håndtering af den somaliske familie, som står til at skulle forlade landet. Nu melder en lille østfynsk friskole sig ind i historiefortællingen ved at lade de yngste børn gå i skole der.

-Vi driver skole, ikke politik.

Sådan lyder det fra Refsvindinge Friskoles bestyrelsesformand, Peter Seiersen, til spørgsmålet, om det er en friskoles opgave at træde ind i sagen om den somaliske familie Hussein. Dermed skriver Refsvindinge Friskole sig ind i føljetonen om den somaliske familie fra Nyborg, som hele Danmark de seneste måneder har fulgt med i.

Den lille friskole på Østfyn har tilbudt de tre børn Abdullahi, Riyan og Raida Hussein, som er seks, 12 og 15 år, at fortsætte deres skolegang på Refsvindinge Friskole fra efter vinterferien og frem til sommer.

Det blev muligt, da en lokal velgører i området bød sig til og ville betale skolegangen.

Peter Seiersen blev selv opmærksom på muligheden for at hjælpe, da Undervisningsministeriet meddelte Nyborg Gymnasiums rektor, Henrik Vestergaard Stokholm, at undervisningen ikke var ulovlig, men blot skulle finansieres af private midler.

- Da Nyborg Gymnasium blev meddelt, at den fortsatte undervisning ikke måtte blive finansieret af offentlige midler, tænkte vi, at her har vi muligheden for at hjælpe. Uanset hvad, så skal man tage nogle til- og fravalg her i livet. Vi har i dette tilfælde taget den beslutning at hjælpe. Det har vi, da det man lærer - og det miljø man omgås i som barn - er ekstremt vigtigt for ens senere liv. Det var ikke optimalt for dem at sidde ude på Nyborg Gymnasium uden klassekammerater.

Peter Seiersen fortæller, at den anonyme velgører, som har tilbudt at finansiere de tre børns skolegang, ingen forbindelse har til skolens bestyrelse. Men han vil ikke fortælle, hvordan kontakten - og dermed muligheden for at hjælpe - opstod.

Ifølge Peter Seiersen blev skolen bevidst om sin egen mulighed for at hjælpe, hvorefter de bliver kontaktet ude fra af den anonyme velgører.