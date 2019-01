Somalier-børn uden skole i en måned: - Det bliver dejligt at lære noget igen

- Jeg er en person, der gerne vil lære, så jeg synes, det er tarveligt, ikke at have været i skole, siger 5. klasseeleven, hvis yndlingsfag er matematik og natur-teknik.

- En måned er lang tid, hvor vi ikke har lært noget. Jeg er snart færdig med folkeskolen og skal til at vælge uddannelsesretning, så det er skidt for mig ikke at kunne følge med i timerne, fortæller Raida Abdisalan Hussein, der ellers har gået i 8. klasse.

De tre folkeskolebørn i familien Abdisalan Hussein fortæller her, hvad de savner ved at gå i skole. Fra venstre Abdullahi 6 år, Raida 15 år og Riyan 12 år. Foto: Nils Svalebøg

En bedre løsning

Selvom det langt fra bliver den samme hverdag, som børnene kender fra Birkhovedskolen, ser de dog alligevel frem til, at de fra på mandag skal have undervisning på gymnasiet.

- Det bliver dejligt at lære noget, men også hårdt at starte et helt andet sted. Men det her er hundred procent en bedre løsning end at gå hjemme, siger Raida Abdisalan Hussein.

- Tusind procent bedre, tilføjer søsteren Riyan.

- Vi siger bare velkommen og tak til dem, der har meldt sig som frivillige, siger Raida og fortsætter.

- Jeg er meget social og elsker at komme ud, så det bliver dejligt, når det kommer til at ske nu. Også selvom det er med folk, vi ikke kender, siger hun.

Børnenes far Abdisalan Hussein har den seneste måned haft børnene med på biblioteket for at læse, men han er glad for, at det nu bliver anderledes.

- Det er ikke den bedste løsning. Det bedste ville være, hvis de kom tilbage på deres rigtige skole. Men det her er bedre, end at de er hjemme, fortæller børnenes far.