Ørbæk: Søndag har menigheden i Ørbæk og Refsvindinge mulighed for sige pænt farvel og tak for indsatsen til sognepræsten gennem snart 10 år, Hanne Uhre Hansen. Det sker i forbindelse med en reception i sognehuset klokken 11.15. Forinden er der arrangeret to afskedsgudstjenester. Den første i Refsvindinge Kirke klokken 9 og den anden i Ørbæk Kirke klokken 10.15.

Hanne Uhre Hansen var 28 år, da hun som nyuddannet præst i 2009 blev ansat som afløser for Mikkel Nørgaard Mikkelsen. Hun skal nu videre til en stilling som religionspædagogisk konsulent på Fyn, oplyser formanden for meninghedsrådet, Hanne Terndrup, der kun har godt at sige om den afgående sognepræst.

Hun fremhæver især hendes evne til at gøre de kirkelige tekster forståelige og vedkommende. Og så er hun god til at lytte. Evner, der har gjort hende meget vellidt i jobbet som sognepræst.

Ifølge Hanne Ternderup vil der formentlig gå cirka et halvt år, før man har en fast afløser klar. Indtil da hedder sognepræsten i Ørbæk og Refsvindinge Rasmus Markussen, der tiltræder 1. marts. Han er bost i Københavns-området og blev uddannet præst i år 2012, oplyser menighedsrådsformanden til Fyens Stiftstidende.