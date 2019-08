Nyborg: Ingenting er så skidt, at det ikke er godt for noget, siger man.

Det var meget skidt, da produktionsselskabet Damby & Wahlers i juli meddelte, at deres store satsning med forestillingen Company, der skulle have spillet i Bastionen i september og oktober, var aflyst på grund af sygdom. Ikke mindst var det noget skidt for Bastionen, der pludselig stod med et stort hul i programmet i efteråret.

Men aflysningen har givet plads til nye ting, og ikke mindst får Nyborg-publikummet mulighed for at opleve byens kendte sanger, Søren Huss, inden han tager ud i landet med en ny turné.

Søren Huss og hans backing øver i Bastionen forud for turneen, og der er nu arrangeret en generalprøve på turneen på bastionen den 2. oktober.

Turneen går landet rundt, og Søren Huss kommer til at optræde i byer som Svendborg, Slagelse, Rønne, Rødovre og Birkerød. Og der er også lagt i gryden til en stor aften, når Nyborg-sangeren og hans band fredag den 18. oktober går på den store scene på det legendariske spillested, Vega, på Vesterbro i København.

Billetter kan købes via Bastionens hjemmeside.