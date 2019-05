De to venner kan nu invitere to gæster og møde op på havnen i Nyborg, den aften, dronningen sætter hele byen i et royalt skær. De har nemlig vundet en middag for fire, der serveres på havnepladsen, mens kongeskibet Dannebrog ligger til kaj ved Kongens Skibsbro.

Nyborg: En glødende royalist fra København, som plejer at stemme på Enhedslisten. Og fyr fra Otterup, der slet ikke går ind for monarkiet.

Tolv hold med to til fem deltagere dystede med i quizzen, der bød på tre runder med royale spørgsmål, billedquiz og musikquiz. Og det gik over stok og sten i små to timer - kun afbrudt af royal fællessang og musikindsalg med en trio under ledelse af Bastionens boss, Tue Fabricius.

Informationsmedarbejder Lone Mørup, Nyborg Kommune, var quizmaster, og hun lagde forsigtigt ud med et spørgsmål, som alle de kongelige eksperter i salen kunne svare på: Hvornår har dronning Margrethe fødselsdag? 16. april, naturligvis.

Men sværhedsgraden blev hurtigt strammet, og så handlede det pludselig om at gætte den familiemæssige relation mellem Sveriges konge og dronning Margrethe, eller hvilken bil var den første, dronningen kørte i, efter hun tog kørekort som 18-årig. Svarene på de to spørgsmål er i øvrigt: Fætter og kusine og Volvo Amazon.

Sværhedsgraden toppede, da der kom spørgsmål om prins Joachims første kone, Alexandra: Hvad var hendes borgerlige efternavn, hvilken slags hund havde hun med til Danmark, og hvad hed den. De rigtige svar er Manley, cocker spaniel og Oscar, men det var der ikke så mange, der vidste.

I modsætning til vinderholdet var de fleste de fleste deltagere lokale, og der var blandt andet et par hold med voldspillere, og borgmester Kenneth Muhs stod i spidsen for et politikerhold fra Venstre.

- Jeg har aldrig oplevet et læserarrangement, hvor der er så stille, udbrød Kasper Riggelsen, lokalredaktør på Fyens Stiftstidende, på et tidspunkt, mens der blev summet over et af de svære spørgsmål ved alle bordene i salen.

Lone Mørup roste flere gange deltagernes niveau i de kongelige krinkelkroge. Men det var ikke nok at kunne sit royale ugeblad forfra og bagfra. Især musikquzzen rummede spørgsmål meget langt fra de kongelige gemakker, så her krævedes der, at holdene var med på beatet og havde en god portion almenviden i bagagen.