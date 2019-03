Socialdemokratisk jubilæum i Nyborg: Mellem røde faner og pindemadder

Socialdemokraterne i Nyborg kunne søndag fejre deres 125 års jubilæum. Det gav anledning til refleksion over partiets position fra to socialdemokratiske generationer.

- Vi er stort parti, hvor der altid vil være nogle, som er skeptiske. Vi er ikke et parti, hvor alle står på række og siger det samme. Vi har plads til, at folk mener forskellige ting. Og hvad er disse ting så? Ja, det spørgsmål blev Sonja og jeg stillet inden, vi ankom her. Det var ikke en god idé at sælge DONG Energy, og det var heller ikke en god idé at sænke topskatten.

Opgøret med fortiden

Timerne op til jubilæumsfesten tilbragte Ritt Bjerregaard og Sonja Marie Jensen sammen i sidstnævntes lille lejlighed nær den nedlagte DSB remise. De to socialdemokrater lærte hinanden at kende, da Sonja Marie Jensen stod frem og fortalte om den sexchikane, som hun oplevede i Nyborg Byråd. Det er samtalen rundt om Sonja Marie Jensens spisebord, Ritt Bjerregaard henviste til i sin tale. Begge er de enige om, at Mette Frederiksens opgør med Helle Thorning-Schmidt-regeringen var nødvendigt.

- Der er nogle ting ved HTS-regeringen, som jeg synes var fine. Men helt grundlæggende er jeg mest tilpas i den nuværende partilinje. Jeg mener, at én af vores vigtigste dagsordner er, at velfærdssamfundet hænger sammen. Jeg var bestemt ikke fan af dagpengereformen, og jeg ønsker flere beskatninger på finansielle transaktioner og på boligspekulation.

Denne klassiske socialdemokratiske retorik fra nyborgenseren følger Ritt Bjerregaard op på. Hun mener, at den seneste socialdemokratiske regering langt fra var det socialdemokrati, som hun kender.

- Det var ikke klassisk socialdemokratisme at mene, der var noget, som hed 'nødvendighedens politik'. Politik er valg, hvor der altid er et valg at træffe. Det nytter ikke, at man skærer ned på dagpenge og letter topskatterne.

Den unge partifælle følger hurtigt op.

- Jeg er helt enig! Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg langt fra var enig i HTS-regeringens salg af store dele af DONG Energy. Det var ikke klassisk socialdemokratisk at sælge ud af vores infrastruktur.

Både Sonja Marie Jensen og Ritt Bjerregaard er enige i, at Mette Frederiksens linje er mere klassisk socialdemokratisk og samtidigt noget, partiet har manglet. - Se bare på meningsmålingerne! Som Ritt Bjerregaard tørt udbryder.

Alligevel skal der dog være plads til fornyelse, hvis partiet skal kunne svare på de udfordringer, som venter partiet og Danmark. EU-spørgsmålet ligger især Ritt Bjerregaard på sinde, hvor hun mener, at det er Socialdemokratiets opgave at snakke EU op.

- En af vores helt store udfordringer er vores forhold til EU, som jeg ser afgørende for, hvordan vi klarer det fremadrettet. Vi er et lille land på 5 millioner indbyggere, og der er ting, vi kan prøve at gøre, men vi kan slet ikke klare os, hvis vi ikke står sammen med nogle. Vi skal kunne afsætte vores vare og tjene vores penge.

Ritt Bjerregaard anerkender dog, at der har været en modstand mod EU-projektet fra tidligere klassiske socialdemokratiske vælgere.

- Jeg ved godt, at der er mange mennesker, som føler "Arg, det der EU, det er jo så langt væk" eller "Det er da meget bedre, vi blot er os selv", men det går ikke at stå alene. Det er også EU's opgave løfte den opgave, der hedder at sikre et fair arbejdsmarked, så også de danskere som føler sig ramt af den frie arbejdskrafts bevægelighed kan mærke gevinsten fra EU-samarbejdet.