Snurrepibens ejer blev snøret af tricktyve

Far, mor og datter stak af med 300 kroner i kontanter efter at have skabt forvirring om betaling af et armbåndsur.

Aunslev: Det er sket før, og onsdag i denne uge skete det så igen. Ejeren af antikforretningen Snurrepiben i Aunslev, Erik Eriksen, var ellers på vagt, da en familie bestående af far, mor og teenagedatter ved middagstid trådte ind i butikken på Kertemindevej og bad om at så på varer af sølv og guld.

- Dem har jeg ikke nogen af, svarede han, selv om det ikke helt passer.

I stedet kastede familien sin interesse på et armbåndsur til 300 kroner, der befandt sig i et vitrineskab.

- De gav udtryk for, at de gerne vil have det en anelse billigere, og det er ikke usædvanligt. Manden og konen snakkede internt på et andet sprog og fortalte så, at de gerne ville købe uret. Derefter hev de en 1000-kroneseddel op, og jeg gav penge tilbage. Det ene øjeblik ville de ikke have 200-kronesedler i retur, men kun 100-kronesedler. I det næste øjeblik ville de måske ikke købe uret alligevel, men så tog manden pludselig en 100 euro frem i stedet for. På det tidspunkt bad jeg dem om at forlade butikken, for jeg var sikker på, at der var noget lusk ved det. Jeg har været ude for sådan nogle plattenslagere før, fortæller han.

Både mand, kone og barn forlod butikken og kørte derfra i en polsk indregistreret blå stationcar, formentlig en diesel. Først bagefter gik det op for Erik Eriksen, at der manglede 300 kroner i kassen.

- 300 kroner ikke alverden. Alligevel irriterer det mig at blive snøret på den måde, selv om jeg havde på fornemmelsen fra starten, at der kunne være tale om tricktyve. Alle signalerne var der. Men det er lidt ligesom en tryllekunstner. Han kan også få tingene til at forsvinde ud i den blå luft for øjnene af dig, bemærker indehaveren.

Uret fik familien dog ikke med sig. Det sørgede Erik Eriksen for at lægge tilbage, hvor det kom fra.