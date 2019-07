Snuppet af politiet: Kørte bil påvirket af amfetamin og hash

ØRBÆK: Der er mange regler, der skal overholdes, når man sætter sig bag rettet i en bil.

Men én af de regler, som burde stå klarest, er, at man ikke må køre og være påvirket samtidigt.

Det ignorerede en person i området omkring Ørbæk dog, da han 16.25 førte sin røde personbil ned ad Ørbæklundevej lørdag eftermiddag.

Ifølge politiets døgnrapport for weekenden blev personen således testet positiv for amfetamin og hash. Samtidig kunne politiet konkludere, at føreren af bilen allerede havde fået inddraget sit kørekort.

Derudover blev yderligere fundet en klump hash og amfetamin på den nu sigtede fører.

Politiet noterer videre i døgnrapport, at der fem minutter senere på Ørbæklundevej blev fundet to hobbyknive på en fører af en bil. Politiet oplyser dog ikke, hvorvidt der er tale om den samme person.

På Skrænten i Ullerslev blev der søndag eftermiddag anmeldt en brand i en minibus. Ifølge politiet var der tale om en teknisk fejl i bilen, der antændte flammerne.