Småt med aktivitet i Carsten Kudsk-selskab

Svindinge: Som byrådsmedlem i Nyborg og folketingskandidat på Vestfyn er Carsten Kudsk (DF) en yderst aktiv politiker.

Til gengæld har der ikke været så meget fut i hans virksomhed, GE Green Energi ApS, i 2018. Og oven i købet har selskabet givet underskud.

Brutto-tabet er på 43.051 kroner, og det er et tal, der fortæller om en meget begrænset aktivitet i selskabet, som beskæftiger sig med såkaldt alternativ isolering.

- Det er rigtigt, at der ikke har været den store aktivitet. Jeg har nærmest været en "silent partner", men på grund af nogle uheldige omstændigheder har mine kompagnoner forladt selskabet, og nu må jeg selv være administrerende direktør, siger Carsten Kudsk.

- Men der kommer også mere gang i det nu, og vi har fået en fod indenfor hos Bygma-koncernen, siger han.

Selv om Carsten Kudsk nu vil engagere sig mere i GE Green Energi ApS, er han opmærksom på, at han må koncentrere sig om noget helt andet, den dag statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) trykker på valgknappen.

- Når valget bliver udskrevet, bliver jeg fuldtids politiker. Det ved mine partnere, og det har jeg fuld rygdækning for, siger Carsten Kudsk.

- Det gælder for alle politikere om at have rygdækning og en klar aftale med sin arbejdsplads eller sin virksomhed.

Carsten Kudsk driver også en helt tredje virksomhed, nemlig salg af små betonfigurer til haven, som han handler med på markeder rundt omkring. Det foregår ikke gennem GE Green Energi ApS men i privat regi, siger han.