Fra mandag er p-pladsen på Torvet helt lukket. Belægningen fjernes for at gøre klar til første arkæologerne og senere til det nye torv, der er et led i slotsprojektet

Nyborg: Mandag den 12. august er det slut med at parkere på Torvet i Nyborg.

Bilerne har længe været forvist fra den nordligste del af pladsen, hvor arkæologer har huseret hele sommeren, og nu kommer turen altså det de den anden halvdel af p-pladsen, der også bliver lukket. Først for at give plads til arkæologer, og senere for at hele torvet jo skal omdannes til en plads, der skal spille sammen med det nye slot.

Kun vejen langs husene i den sydligste del af Torvet mellem Korsgade og Slotsgade bliver foreløbig ikke berørt af arbejdet, og her kan man altså fortsat køre - ligesom der er nogle få p-pladser.

- I de forløbne undersøgelser henover sommeren har arkæologerne gjort mange spændende fund blandt andet dele af den oprindelige granitbelægning og kældre og kakler fra de adelsgårde, der tidligere lå på Torvet. Senest har en gruppe af frivillige arkæologer foretaget detailstudier og gjort masser af fine fund.

- De arkæologiske undersøgelser hjælper os med at blive klogere på Nyborgs historie, men resultaterne vil også indgå i det nye torveprojektet. Blandt andet er det planen, at de fundne gamle brosten skal genbruges i Torvet nye belægning, skriver museumsinspektør Mette Ladegaard Thøgersen i en pressemeddelelse

- De arkæologiske udgravninger skal også gøre det muligt at tage hensyn til eventuelle fortidsminder i forbindelse med anlægsarbejdet og dermed sikre, at projektet ikke forsinkes af uforudsete fund eller fortidsminder, skriver hun.