Slotspavillon bliver dyrere end forventet

Nyborg: Det gamle kongeslot i Nyborg er pakket ind i plastik, men nyborgensere og andre interesserede kan få en ide om, hvad der foregår bag indpakningen ved at besøge den cirka 35 kvadratmeter store udstillingspavillon, som blev indviet i 2018.

Politikerne i Erhvervs- og Udviklingsudvalget frigav sidste forår 100.000 kroner til dækning af kommunens del af de samlede udgifter på godt og vel en halv million kroner.

Nu viser det sig imidlertid, at det samlede budget er overskredet med cirka 84.000 kroner, og derfor har udvalget været nødt til at bevillige yderligere 30.000 kroner fra den særlige slotspulje.

En del af overskridelsen forklares med, at omkostninger til alt fra maling af pavillonen, grafisk design og anlæg af faskine ikke var regnet med i det oprindelige prisoverslag. Samtidig har tilslutning af el og netværk vist sig at være en stor post.

Ikke desto mindre havde det faktisk været muligt at overholde budgettet, forudsat at man droppede trappen og den lille tagterasse. Østfyns Museer har dog ønsket at beholde begge dele. Det forhold, at selve slotsprojektet er forsinket, har også fået de samlede udgifter til pavillonen til at stige.

Det fremgår af sagsfremstillingen, hvor man kan læse følgende:

"Hvis byggeriet er færdig i 2021 er kommunens ekstra udgifter til pavillonen inkl. leje, drift og udstilling ca. 30.000 kroner". Den lader vi lige stå et øjeblik.