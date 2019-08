Slotskoncert med jazzband

Six City Stompers spiller på Hotel Nyborg Strand den 25. august.

Nyborg: Six City Stompers er navnet på det seks mand store jazzband, som søndag 25. august indtager scenen på Hotel Nyborg Strand.

Det sker som led i sommerens slotskoncerter, der nærmer sig sin afslutning.

Six City Stompers tæller unge talentfulde og anerkendte musikere, som sætter et højt niveau og bidrager med et frisk pust til den traditionelle jazz-scene. Bandet spiller overvejende vokal-jazz, med crooneren og saxofonisten Mads Mathias i front, men der er også smukke instrumentale arrangementer.

Repertoiret omfatter en stribe gyldne evergreens fra den amerikanske sangskat samt gruppens egne numre.

Koncerten begynder klokken 19.30.