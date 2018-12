Slagsmålet om Lynfrosten er i gang

Politisk flertal sætter gang i planlægningen af et stort butikscenter på Nyborg Lynfrost. Socialdemokraterne stritter imod: Elendig timing, siger de. Centret kan blive på helt op til 15.000 kvadratmeter butiksareal.

Nyborg: Efter mange måneder med mere eller mindre løs snak, er startskuddet nu affyret til et nyt center med store butikker på Nyborg Lynfrosts grund ved Storebæltsvej lidt uden for Nyborgs centrum. Men det er ikke et samlet byråd, der var klar i startblokkene, da skuddet blev affyret under et møde i Teknik- og Miljøudvalget for nylig. Socialdemokraterne ville ikke stemme for at sætte administrationen i gang med at lave de nødvendige planer for centret. Partiet mener timingen er forkert, fordi kommunen for bare 14 dage siden bad borgerne komme med input til en stor "strategisk byplan". Og på den måde kommer debatten om den strategiske plan og de konkrete planer for Lynfrosten til at køre hver for sig. Politikerne i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget havde mandag formiddag møde med direktør Ole Philipsen fra Philipsengruppen, der ejer Nyborg Lynfrost. Han gav et oplæg om sine tanker og ønsker om et kommende butikscenter, og senere havde politikerne i Teknik og Miljøudvalget punktet til behandling. For lukkede døre. Nu er sagen åbnet, og oplægget til centret fremme i lyset.

Forureningen Grunden under Nyborg Lynfrost er stærkt forurenet på grund af en tidligere fabrik, der lavede tjæreprodukter og plantegift, og det seneste års tid har der været debat om muligheden for at få jorden renset.Spørgsmålet er med i den aktuelle politiske runde, hvor man vil lave et tillæg til kommuneplanen for at bane vejen for et center på grunden:



I dagsordenspunktet står der, at den viden, man har "peger hen på, at jordforureningen er af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.



Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at det med særlige vilkår er muligt af etablere publikumsorienterede funktioner på Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg...."

V: Imponeret - Jeg var faktisk lidt imponeret over den fremlæggelse, Ole Philipsen kom med, siger Søren Svendsen (V) der fungerede som formand. - Vi fik at vide, at flere butikskæder er interesserede i området, og det er vigtigt, at vi får Lynfrosten smukkeseret og får noget, der måske kan være med til at trække folk udefra ind til byen og gerne helt ind i bymidten, siger Søren Svendsen. - Vi snakker jo ikke om små butikker, men for eksempel bil-handel, trælast og så videre, siger han. Punktet endte altså med, at Venstre og Dansk Folkeparti stemte for at lade kommunens administration gå i gang med at lave de planer, der kan virkeliggøre et butikscenter ved Nyborg Lynfrost. Det er blandt andet et såkaldt tematillæg til Kommuneplan 2017.

S: Timingen Den enlige socialdemokrat, der var til stede, byrådsmedlem Albert Pedersen, opfordrede til at træde lidt på bremsen og vente med planlægningen til borgerne er færdige med at diskutere den store strategiske byplan. - Jeg synes, det er ærgerligt, at Philipsengruppens udspil ikke er kommet ind i den strategiske byplan, som jo blev sendt i høring for kort tid siden. Den ville vi gerne have ud til debat blandt borgerne nu, for det er vigtigt, at den lokale befolkning får et ejerskab til det, der skal ske på Lynforosten, siger Albert Pedersen. Socialdemokraternes spillede forleden ud med et forslag om at etablere et hotel på Lynfrost-gunden, men partiets leder Sonja Marie Jensen siger, at S på forhånd ikke er fuldstændig afvisende overfor noget forslag om, hvad der skal ske på grunden. Men hun undrer sig også over den timing, sagen har fået. - Det er jo bare 14 dage siden, vi var samlet til et stort pressemøde i Korsgade, hvor vi fortalte om den strategiske byplan og bad befolkningen om at være med til at debattere de mange fantastiske forslag i den. Så føler man sig da lidt dum, når det her konkrete udspil for Nyborg Lynfrosten dukker op nu. Vi synes det er at stikke folk blår i øjnene. - Vi synes, det er vigtigt at diskutere tingene i en sammenhæng, og også de andre butiksområder uden for bymidten bør ind i debatten, siger Sonja Marie Jensen.