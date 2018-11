Sladder fra Bæltsprutte-arrangementet: Dét blev der sagt i krogene

Fredag eftermiddag var der reception for Nyborg Journalistklubs Bæltsprutte - et satire-skrift, der laver spas med politikere og store personligheder i Nyborg Kommune. Avisens reporter har gossip fra arrangementet.

Fra lørdag 1. december tiltræder den nye slotsfrue Mette Thøger Ladegaard, som var tilstede ved fredagens Bæltspruttereception. Men var der nervøsitet at finde hos den nye leder dagen inden hun tiltræder den nye stilling?

- Nej slet ikke. Min første arbejdsdag er jo også til julemarked, så det er jo skønt, jublede hun ved receptionen.

Hun og direktør ved Østfyns Museer Erland Porsmose var desuden i skudzonen for de platte vittigheder ved årets Bæltsprutte-arrangement, da de to danner par i privaten.

Også den nye politidirektør Arne Gram dukkede op ved fredagens event. Det var hans jomfru-rejse med sprutterierne og han måtte berette i al fortrolighed til avisens reporter, at han havde ekstra styrker med, da han ikke vidste, hvad han var gået ind til. Vendingen "masser af skjult politi uden for Bastionen" blev blandt andet nævnt af den nye direktør.

Endnu engang måtte Sonja Marie Jensen (S) underkaste sig den store hr. Muhs, der blev årets sprutte. Den røde dronning var ikke engang nomineret til prisen. Hun mente dog, at hun bidrog rigeligt til festen ved sidste års Bæltsprutte-arrangement og skulle eftersigende være ganske tilfreds med, at borgmesteren shinede i år. Hun konkluderede dog, at hun måtte spørge Carsten Kudsk og Ebbe Hajslund til råds til den julefrokost, der skulle finde sted i seniorrådet senere på aftenen. De to var jo trods alt nomineret.