Skyggen over Skovparken frem i lyset

Ejendomskonsortiet Strandhøjen A/S vil i løbet af kort tid aflevere diagrammer, som vil afsløre, om parcelhuskvarteret Skovparken vil komme til at stå i skyggen af det største boligbyggeri i Nyborg i nyere tid.

- Vi har bedt vores arkitektfirma om at lave nogle skyggediagrammer. De bliver lavet for morgen, middag og aften. Og for et helt år, eftersom der jo årstiden taget i betragtning er stor forskel på, hvordan solen står, oplyser han.

Og ifølge René Søgaard Larsen, der er direktør for byggekonsortiet Strandhøjen A/S, er der en snarlig afklaring på vej.

Beboerne har samlet 623 underskrifter ind som bilag til en indsigelse, hvor frygten for skyggegener fra det kommende storbyggeri er et af de mest iøjnefaldende kritikpunkter.

Nyborg: Beboerne i parcelhuskvarteret bliver snart klogere på, om det store boligbyggeri Strandhøjen kommer til at kaste en skygge over Skovparken.

Ny vurdering?

Der var ingen skyggediagrammer - eller nogen vurdering af skyggeeffekterne i øvrigt - i det forslag til en lokalplan, Nyborg Kommune i første omgang sendte i høring.

I en såkaldt miljø-screening, Nyborg Kommunes afdeling for teknik og miljø udarbejdede i december sidste år, blev det vurderet, at en realisering af lokalplanen for området "ikke vurderes at ville medføre væsentlige gener for lokalbefolkningen eller natur og miljø".

Heller ikke, når det gælder "lysindfald, skyggeeffekter og refleksioner".

Om vurderingen vil være den samme, når byrådet i Nyborg skal forholde sig til den endelige lokalplan 296, vil de skyggediagrammerne, der nu er på vej, formentlig kunne kaste lys over.