NYBORG: Henover weekenden blev en boligejer på Hyrdegyden intetanende udsat for et tyveri, da boligen stod tom mellem 9. og 12. august. Da ejeren af boligen vendte hjem, kunne han tirsdag morgen konstatere, at trædøren til boligens skur var blevet brækket op. Inde i skuret havde tyven i sin færden fået fat i en gul håndholdt fejemaskine af mærket Texas samt fire Balance Well Segboard. /PAD