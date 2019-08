Skt Mads Kildemarked: Vindinge rykker tilbage til middelalderen

Vindinge: Historiens vingesus sender et pust ind over Vindinge, når landsbyen igen inviterer til Skt. Mads Kildemarked. Her får tidligere tiders folkelige dyrkelse af det forunderlige og overnaturlige nyt liv i fordrageligt selskab med gøgl, skæg og ballade, men også med øl, god mad og masser af salgsboder.

Lørdag 17. august indledes dagen klokken 8.15 med pilgrimsvandring til helligkilden ved Holckenhavn Fjord. Her flokkedes syge og vanføre i sin tid omkring den hellige kilde på Skt Mads Dag for at blive helbredt for deres skavanker, inden de drog til Vindinge Kirke og ofrede i taknemmelighed til Skt. Mads altret.

Kildemarkedet byder således på en halv time lang middelaldermesse i Vindinge Kirke. Efter messen åbner borgmester Kenneth Muus (V) markedet officielt, og løjerne på engen bag kirken kan begynde.