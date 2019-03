Skotsk verdensnavn i Øksendrup Forsamlingshus

Øksendrup: Mandag 11. marts kl. 19.30 sker der noget helt særligt i Øksendrup. Øksendrup Koncerter har i samarbejde med Landsbyrådet haft held til at trække intet mindre end et verdensnavn til landsbyen. Det er den multi-prisvindende skotske sanger og sangskriver Karine Polwart, der kommer på besøg. Med sig har hun broren Steven Polwart på guitar og kor.

Øksendrup Koncerter afholdt deres første koncert tilbage i 2017 hvor den fransk-canadiske Yves Lambert fyldte forsamlingshuset til bristepunktet og gav beboerne en oplevelse, de aldrig vil glemme.

Det er det musikalske ægtepar Ditte Fromseier og Sigurd Hockings, der har taget initiativ til Øksendrup Koncerter

Ditte Fromseier siger:

- Efter at have rejst verden rundt med vores egen musik er det en fantastisk fornemmelse at kunne invitere de allerbedste navne hjem til vores egen lille by.

Forrige koncert i Øksendrup blev udsolgt på få dage så arrangørerne anbefaler, at man køber billetter på forhånd på www.billet.dk/karine-polwart.