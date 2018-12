Skoleleder: Vi har brug for forældrenes hjælp

Det er en misforståelse at tro, at skolebestyrelsen skal inddrages i sager om afskedigelse. Den opgave ligger alene hos ledelsen, understreger skoleleder på Vibeskolen, Karen Rasmussen. Hun opfordrer samtidig til, at skole og forældre i fællesskab arbejder for at fjerne usikkerhed om Aunslev-afdelingens fremtid.