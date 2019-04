Skoleleder: Vi frygter flere dødsulykker

Kaspar Karlsen fortæller, at det samme gælder, når bilisterne igen skal forlade skolens parkeringsplads og igen skal henover cykelstien. Det var blandet andet dér, at det seneste uheld 17. marts skete.

- I mange henseender er det jo fint med en tosporet cykelsti. Men den tosporede cykelsti er i dette tilfælde ikke helt så indgroet i folk, når de skal orientere sig til begge sider. Noget af det mest kritiske er om morgenen, når bilerne holder i kø ude på vejen, fordi nogle af dem skal dreje ind på skolen. Cyklister og knallerter kommer i fuld fart, og bilisterne kan have svært ved at bevare overblikket i begge retninger.

- Vi er bange for, at historien skal gentage sig, og vi igen står med en ny alvorlig ulykke. Det kan jo ikke passe, at folk skal være bange, når de kører forbi Refsvindinge Friskole.

Mandag 18. marts i år skete et lignende uheld, hvor en knallert og en bil med ærinde på skolen stødte sammen. Denne gang slap knallertføreren med skræmmer og en tur i ambulance. Kaspar Karlsen frygter dog, at skolen endnu en gang skal være vidne til en ulykke.

Skolelederen medgiver, at det selvfølgelig ikke er alle, der enten cykler eller kører forsvarligt, som Mads Clausen gjorde. Alligevel ser han et mønster.

Den unge mand hedder Mads Clausen, går i gymnasiet i Nyborg og er 18 år. Han fortæller, at han blev overrasket over bilen, men det ikke er første gange, han har været tæt på at blive ramt.

Imens Fyens Stiftstidende taler med skolelederen på modsatte side af vejen, er et uheld lige ved at ske ved indkørslen til skolen. En ung mand kommer cyklende i retning mod Nyborg, og da han passerer indkørslen til skolen, må en bil bremse hårdt op, hvilket tydeligt giver cyklisten et chok, som også bremser hårdt.

Håber ikke pengepungen bestemmer

De gentagne uheld samt utrygheden har fået Kaspar Karlsen til at reagere. Skolelederen har taget kontakt til Vejdirektoratet for at få løst problemet. Han håber, at Vejdirektoratet vil sætte reguleringer op.

- På skolen har vi snakket om, at en løsning kunne være en form for blink, der advarer bilisten om, at en cykel er på vej. Men jeg ville helst have, at der bliver sat nogle bomme op for cykler og knallerter, så de bliver tvunget til at sænke farten. Om vi får det, dét ved jeg ikke. Det er jo derfor, at der er fagfolk, som ved noget om det her. Det man bare håber som lægmand, er, at det ikke bliver pengepungen, som træffer beslutningen.

Refsvindinge Friskole venter stadig på svar fra Vejdirektoratet, men skolen har allerede selv gjort sig tanker om, hvordan problemet kan løses, så cyklister kan blive ledt væk fra de ind- og udkørsler, som bilisterne bruger. Det løser dog ikke problemet for de cyklister, som fortsætter ligeud og ikke skal ind på skolen. Derfor håber vi, at Vejdirektoratet vil hjælpe os.

Kasper Karlsen bliver tydeligt påvirket ved tanken, da Fyens Stiftstidende spørger skoleinspektøren om, hvad han frygter, fremtiden vil bringe, hvis ikke der bliver gjort noget ved cykelstien foran skolen.

- Det er, at jeg en dag skal gå ned ad vejen igen og se, at elev eller en anden er alvorligt ramt. Jeg tør virkelig ikke tænke på det. Vi har haft vores svære episoder her på skolen. Jeg synes, vi har fortjent lidt fred og ro nu.