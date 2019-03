Skoleelever var ude med raslebøssen

Karla Hoshino, Ida Franck og Freja Præstholm fra Nyborg brugte cirka tre timer søndag formiddag på at samle penge ind til Folkekirkens Nødhjælp. Samlet set var der dog langt færre indsamlere denne gang, og det fik betydning for resultatet, der er det laveste nogensinde på Østfyn.

Nyborg: - Kom, lad os vælge rute, som vi ved, hvor er. Jeg er nemlig rigtig dårlig til at finde vej.

Freja Præstholm puffer lidt til veninderne Karla Hoshino og Ida Franck, mens de står omkring et stort bord i Korsbrødregården. Foran dem ligger beskrivelser af de mange forskellige ruter, som deltagerne i Kirkens Korshærs landsindindsamling kan vælge imellem.

Sidste år blev der samlet 18.428 kroner ind i Nyborg og omegn til fordel for nødlidende børn rundt om i verden. Denne gang gælder det om at samle penge ind til de mennesker, der er hårdest ramt af klimaforandringerne, forklarer spejderleder Dorthe Juul.

Pigerne, der alle går på Nyborg Friskole, nikker og begiver sig så ud på ruten udstyret med to raslebøsser og en stak brochurer.

- Det vil nok være en god idé, at vi læser materialet igennem, inden vi ringer på den første dør, foreslår 14-årige Freja Præstholm.

Ligesom sine skolekammerater går hun til konfirmationsforberedelse, og de er blevet opfordret til at deltage i indsamlingen, der tæller for to kryds i bogen. I alt skal de opnå otte kryds, før den store konfirmationsdag, for eksempel ved at deltage i gudstjenester.

- Så er det sjovere at samle ind, og det går jo til et godt formål, bemærker 14-årige Ida Franck, mens de skiftes til at læse højt fra brochuren.