Skoleelever festede igennem i trykke rammer

Stort opbud af sikkerhedsfolk, SSP-medarbejdere og frivillige hjælpere, da 9. og 10. klasserne fredag var samlet på Den Grønne for at fejre sidste skoledag.

Nyborg: Traditionen tro havde flere hundrede unge fredag fundet vej til Den Grønne i Nyborg for at fejre sidste skoledag. Pladsen åbnede klokken 12, men de første par timer blev der ikke skruet op for musikken af hensyn til kursisterne på VUC, der afviklede eksamen samtidig.

Eleverne i 9. og 10. klasse tog revanche senere og festede igennem til høj - nogle vil sige øredøvende høj - musik resten af eftermiddagen. Et stort opbud af voksne sørgede dog for, at det foregik under trykke rammer.

Samtidig var pladsen hegnet ind og kontrollanter sikrede, at ingen uden armbånd fik lov til at komme ind.

- Det er ikke fordi, det plejer at være noget problem. Men der kan være nogle unge, som var med til festen sidste år, og som kan huske, hvor sjovt det var og derfor gerne vil med igen. Derfor har vi hyret professionelle sikkerhedsfolk - lige så meget for at sende et signal om, at forsøg på snyd ikke kan betale sig, forklarer SSP-konsulent Anne Grundtvig.

Den årlige fest for de ældste elever på Den Grønne er arrangeret af netop SSP (Skole, Socialforvaltning og Politi) samt Nyborg Ungdomsskole, der også var massivt til stede på dagen.

- Ved at samle eleverne ét sted, undgår vi, at de ligge rundt om i hele byen. Det er samtidig med til at gøre det mere trygt for forældrene, der ved, hvor de unge opholder sig, forklarer Anne Grundtvig.

Flere forældre havde også meldt sig som frivillige, der gik rundt på pladsen iført gule veste. Senere på aftenen fortsatte festen, men i mere private rammer.