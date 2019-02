Nyborg: Den danske hjælpeorganisation "Børnehjælpsdagen", der står bag Lillebror Lotteri, er klar til at sælge lodder. Det sker fra 2. marts, hvor skolebørn og foreninger vil sælge lodsedlerne.

Et lod koster 25 kroner, og heraf går de 11 kroner til den forening eller klasse, som sælgerne kommer fra. Pengene kan her eksempelvis bruges til fælles aktiviteter, udstyr eller lejrture.

Resten af pengene går til Børnehjælpsdagens arbejde med at styrke anbragte børn og udsatte unge, der typisk bor i plejefamilie eller på en institution.

- De unge lodsælgere yder en vigtig frivillig indsats for deres forening eller klasse - samt de anbragte børn. De tjener ikke penge til deres private lomme. Vi håber, at folk vil bakke op ved at købe et lod eller to i den gode sags tjeneste, siger Anne Nielsen, der er ansvarlig for Børnehjælpsdagens lotterier, i en pressemeddelelse.

Lillebror Lotteriet har over 22.000 gevinster.