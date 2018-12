Skihytten må lave sneen selv

- Og det er faktisk ikke kun gæsterne, der synes det er sjov. Det synes medlemmerne også, og der er overhovedet ikke noget problem at skaffe bemanding til de to weekender, julemarkedet kører, siger Anne Dyrhøj.

- Ideen blev født af fire medlemmer i klubben, der altid har stået på ski. Vi kom til at snakke om at lave noget, der minder om de steder, hvor man tager ind og holder afterskiing, når man er på skitur i Alperne. Vi startede i en lille hytte, men folk kunne lide det, og så fik det her store sted, siger Anne Dyrhøj, der er af initiativtagerne til Vindinge Boldklubs indslag på julemarkedet.

Skihytten har eksisteret i seks år og udviklet sig til en stor succes for både boldklubben og for Jul i den Gamle Kongeby, som Nyborgs store julearked hedder.

Der er ingen problemer med at skaffe hjælpere til Skihytten på julemarkedet. Folk synes det er sjovt at være med, siger Anne Dyrhøj, der er en af idemændene til succesen. Foto: Mogens Rasmussen.

Tysk inspiration

Anne Dyrhøj har to kasketter på, når hun er på julemarked. Dels er hun vært i Skihytten, men som byrådsmedlem er hun også medlem af Erhvervs- og Udviklingsudvalget, der er de politiske nisser bag markedet. Udvalget kan glæde sig over, at Jul i den Gamle Kongeby har slået sig fast som et af Fyns største julemarkeder - og der er planer om at gøre det endnu større.

- Vi tager til Bremen for at se, hvordan de gør. Vi skal blandt andet finde frem til, hvordan vi kobler slottet på markedet, når det engang er færdigt, siger Anne Dyrhøj.

Ind til videre må gæsterne nøjes med markedet på Torvet og julerierne i Borgmestergården og den gamle politistation. Slottet ligger deroppe bagved pakket grundigt ind. Og det er ikke en julegave, som nyborgenserne kan pakke ud foreløbig.

Jul i den Gamle Kongeby fortsætter søndag, hvor der jules fra 10-16 og det hele går løs igen i den kommende weekend.