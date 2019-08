Skiftedag i det rustfri: Trine er ny vært

- Jeg glæder mig til at komme i gang. Jeg er uddannet kok fra Nyborg Strand og har gennem 15 år arbejdet som køkkenchef i fem forskellige kantiner, fortæller 42-årige Trine Spanding, som bor tæt på i landsbyen Skellerup med mand og to børn.

Elllinge: Under overskriften "Trines Kitchen" er kokken Trine Spanding rykket ind køkkenet i Ellinge Forsamlinghus. 1. august overtog hun det rustfri køkken, som kokken Rasmus Kirk i flere år drev med stor succes. Så stor var efterspørgslen, at der blev fremstillet mad til, hvad der svarer til cirka 25.000 kuverter, inden Rasmus Kirk valgte at trække stikket i køkkenet på grund af pladsmangel.

Udlejet hver tredje dag

Formand for forsamlingshuset Erik Søgaard og støtteforeningens formand Anders Jeppesen, ser også frem til, at der fortsat er blus under gryder og pander, og røremaskinerne drejer i køkkenet. For forsamlingshuset var i fjor udlejet i 123 dage på året, eller cirka hver tredje dag hen over året. Og det kræver mad, masser af mad for at mætte de mange munde.

- Huset er udlejet til ikke mindst private fester, til foreninger og de 15 bankoaftener og fællesspisninger i årets løb, siger Erik Søgaard.

De to foreninger har over de seneste år ofret godt en halv mio. kroner på at renovere forsamlinghusets store og lille sal. Hertil kommer en ny ydermur og et nyt tag, som får den tidligere brugsforening bygget i 1901 til at fremstå indbydende i hjertet af landsbyen med 260 sjæle.

- Huset har altid været meget brugt. Det er her, at landbyen og omegnen samles til fest og kom-sammen, bemærker Erik og Anders.