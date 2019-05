Skakmat: Tiden løb ud for borgmesteren

Salih Tokmak fra 4. b på Birkhovedskolen var udvalgt til at møde borgmester Kenneth Muus under premieren på skoleskak i Nyborg Kommune. Her var de bedste træk de hurtige, og den kamp vandt Salih. Tiden løb ud for borgmesteren, og eleven kunne trække sig tilbage som vinder af matchen i verdens sværeste brætspil. Foto: Klaus Wind