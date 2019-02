Sjov i vinterferien: Borgmestergården giver et indblik i gamle dage

Nyborg: Vinterferien står for døren, og Borgmestergården inviterer i den anledning indenfor til flere spændende aktiviteter.

For eksempel kan man lære om forbandter og skifter. Det er læren om, hvilke mønstre man bygger murværk op i. Det siger utrolig meget om, hvornår en bygning er fra, og hvem der kan have været med til at bygge den. For eksempel var det netop forskellen på henholdsvis munkeforbandt og polsk forbandt, der for kort tid siden gjorde, at man kunne tidsfæste nogle inskriptioner i vagttårnet til middelalderen.

Man kan også lære at sy i Borgmestergårdens systue, men kan få lov til at være med i smedjen, og i museumsgården kan man give den gas med hjelme og sværd, eller prøve at sjippe eller gå på stylter, som man gjorde i gamle dage.

Der er vinterferieaktiviteter fra 11.-15. februar klokken 11-15. Der er gratis adgang for børn og unge under 18 år.

