Træet vil allerede i løbet af tirsdagen blive beskåret, så det ikke er til fare for forbipasserende.

NYBORG: Det var et lidt anderledes syn, nyborgenserne tirsdag morgen blev mødt af, da de passerede Slotsgade i det centrale Nyborg.

Et gammelt træ er således væltet fra Nyborg Biblioteks baghave og ned i voldgraven, hvor grenene akkurat når fortovet på Slotsgade.

Bibliotekar Bodil Hårbøl er trist over, at træet, der igennem længere tid har hængt udover voldgraven, nu endelig er styrtet i graven.

- Det er jo trist, at vi nu har mistet vores sidste robinietræ, som har et flot løv voksende omkring sig. Før i tiden var der en del flere træer her i haven, men som man kan se, så er de langsomt forsvundet, fortæller Bodil Hårbøl.

Bibliotekaren håber, at kommunen hurtigt vil tage stilling til træets videre skæbne.

- Desværre står træet nok ikke til at redde. Derfor håber jeg, at kommunen vil komme og fjerne træet, da træet, som det ligger nu, måske inviterer unge til at komme og klatre på det, siger Bodil Hårbøl.

Torben Schjoldager, der arbejder i Vej og Park under miljø- og teknikafdelingen, siger, at der allerede i dag vil blive arbejdet på at få dele af træet fjernet.

- Jeg har netop været i kontakt med en skovmedarbejder, som vil komme og beskære træet, så trækronen ikke truer forbipasserende. Desværre vil der dog nok gå endnu et par dage, inden træet bliver helt fjernet, fortæller Torben Schjoldager.

Torben Schjoldager tilføjer dog, at man fra kommunens side vil sætte afspærringer op ved det berørte fortov ved Slotsgade samt i bibliotekets baghave, så ingen fristes til at kravle sig en tur i træet.