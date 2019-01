Den 17. december 2018 blev tilværelsen vendt på hovedet for Mie og Jakob Bak og parrets tre børn, da der udbrød brand i familiens stråtækte hus på Gl. Vindingevej, mens de lå og sov. I dag er de dybt taknemmelige for den hjælp, de fik i nødens stund. Fra kolleger, fra naboer og fra folk, de slet ikke kender. Men selv om hverdagen så småt er vendt tilbage, er de langt fra færdige med at bearbejde hændelsen.