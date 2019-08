Shutdown på Koppers gav nye lugtgener

Cirka et døgn efter udslip fra et tankskib på havnen bredte lugten af tjære sig igen til dele af Nyborg by. Og denne gang kom stanken direkte fra Koppers.

Nyborg: Beboerne på havnen i Nyborg og gæstesejlerne i Nyborg Marina blev sat på en hård prøve i sidste uge.

Torsdag eftermiddag drev en fæl stank ind over havneområdet og videre til dele af midtbyen. Mistanken faldt hurtigt på Koppers, men overfor Stiftstidende kunne tjærevirksomheden melde hus forbi.

Udslippet kom i stedet fra et tankskib, hvor et overtryk i den ene tank aktiverede en sikkerhedsventil.

Fredag aften var den der så igen - den gennemtrængende lugt af tjære. Og denne gang var det Koppers selv, der var kilde til problemet, bekræfter Dorthe Riis Sørensen, der er miljø- og sikkerhedsansvarlig.

- Fredag havde vi et såkaldt shutdown, hvor vi lukker anlægget ned og tager dele ud for at rense dem. Denne renseproces skabte lugtgener i området. Der er fuld afsugning på, men det var åbenbart ikke tilstrækkelig til at tage alt den damp, som opstod i forbindelse med rensningen, fortæller hun.

Ifølge indsatsleder Michael Hansen ringende mindst én beboer i midtbyen til 112 på grund af lugten, og fredag aften kørte han derfor ned på havnen, hvor han kunne konstatere, at den var god nok.

- Med en normal vestenvind var der formentlig ingen, der havde opdaget noget som helst. Problemet var, at vinden var gået om i syd. Derfor drev lugten ind over byen, fortæller han.

Også Koppers har fået et par henvendelser i sagen - præcis som det skete i forbindelse med udslippet torsdag, oplyser Dorte Riis Sørensen.

- Lige så snart det sker, går vi ind og finder årsagen og får lukket ned. Men da der er tale om vanddamp, kan lugten godt blive hængende i luften længe, siger hun.

Både kommune og beredskab var på forhånd informeret om det såkaldte shutdown, der finder sted cirka fire gange om året.

- Det gør vi, fordi det altid er forbundet med en øget risiko, når vi åbner op, fortæller Dorte Riis Sørensen.

Fredagens hændelse har dog intet med udslippet på tankskibet at gøre. Det er med andre ord helt tilfældigt, at der opstod lugtgener to dage i træk, understreger hun.