Seniorråd foreslår plejecenter i Svanedammen

Behovet for flere plejehjemspladser vil vokse markant i de kommende år. Det får nu Seniorrådet i Nyborg Kommune til at anbefale, at kommunen reserverer et areal til et nyt, bynært plejecenter. Rådet er også klar med et forslag til, hvor det skal ligge.

Nyborg: - Jeg blev forbavset over, hvor meget plads der faktisk er herude. På papiret ligner det jo ingenting.

Kirsten Press, medlem af Seniorrådet i Nyborg Kommune, slår blikket op og skuer ud over det grønne areal i Svanedammen, nærmere betegnet udkanten af Cirkuspladsen.

Sammen med formand Ebbe Hajslund og næstformand Svend Erik Stougaard er hun mødt frem for at sætte ord og billeder på et forslag om at placere et kommende plejecenter netop her.

Forslaget indgår i rådets høringssvar til den strategiske udviklingsplan for Nyborg by, der blev lanceret før jul. Det samlede udspil rummer mange gode elementer, men man har tilsyneladende glemt at indtænke de ældres behov. I hvert fald er seniorerne højst nævnt i et par bisætninger, bemærker rådet.

Frem for alt er man allerede nu nødt til at forholde sig til det fremtidige behov for plejecenterpladser. Det vil nemlig stige markant i løbet af de næste fem-seks år, forklarer Svend Erik Stougaard.

- Samtidig står vi med et begrænset antal ledige byggegrunde i den indre by, og vi vil gerne sikre os, at der bliver plads til de ældre i form af et nyt plejecenter, tilføjer han.

Ifølge rådsformand Ebbe Hajslund har man arbejdet med problemstillingen igennem det meste af et år, og nu er tiden inde til at blive konkret.

- Ved at placere et kommende plejecenter i Svanedammen, får du kort afstand til banegården og motorvejen. Det betyder, at de pårørende får let ved at komme til og fra. Samtidig er det bynært, så beboerne selv kan gå op i byen for at handle ind eller gå til frisør, forklarer han og peger på, at både Rema 1000 og lægehuset på Enghavevej ligger indenfor meget kort afstand.