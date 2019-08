Se video: Våbenmesteren der aldrig skyder

Som det er tradition, blev der torsdag skudt på livet løs ved Hotel Hesselet. Her afholdt Nyborgs Fugleskydningsselskab deres årlige fugleskydning, hvor geværer fra 1800-tallet blev brugt til at nedskyde en fugl. Men ligesom vådt krudt, ville festen nok blive lidt slatten, hvis det ikke var for våbenmesterens, der er til stede på 42. år.