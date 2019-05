Se video: Nyborg sang for dronningen

Her er teksten: Festsang til H.M. Dronningen

1. Små spirrevipper i smil med flag i hånd i en by i rigets hjerte. Spændte som buer på et flot besøg i en by i rigets hjerte. Vi har pyntet byen op, selv balletten står på tæer. Lavet et program, der er det rene blær Alt det og meget mer`, det er hvad De får af vor by i rigets hjerte.2. Overfart til Sjælland har altid fundet sted på en havn i rigets hjerte. Helt fra chalupper til færgefartens død på en havn i rigets hjerte. Der har været polemik og højrystet retorik, om hvilke færger der må ligge her. Nyborg er dog enige - Dannebrog er skøn på en havn i rigets hjerte.



3. Mange murersvende står i angrebsposition på et slot i rigets hjerte. Der bli´r bygget om under Deres protektion på et slot i rigets hjerte. Sku´ De mangle et logi - ægte fynsk liebhaveri, hvor Dronning Margrethe har boet for en ti´, rømmer vi gerne en riddersal til Dem på et slot i rigets hjerte.



4. Dieselpartikler, støj og faldera har vi ej i rigets hjerte. Ingen kineser med et kamera kan man se i rigets hjerte. Kalder os for Kongeby, men det kan vi jo forny. "Dronningestad" det gør også Nyborg glad. Alt det og meget mer´, er hvad De kan få med en plads i rigets hjerte.



Tekst: Tue Fabricius, Melodi: "På en bænk i Kongens have"