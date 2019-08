Se billederne: Glade festivalgæster i Nyborg

Nyborg: Der var solskin og lutter glade mennesker, da omkring 800 gæster torsdag stimlede sammen til Storebæltsfestivalen i Nyborg.

Festivalen er udelukkende for handicappede og deres hjælpere. I år bød programmet blandt andet på koncerter med Rocazino, Kandis og Nyborgværkstedets eget husband.

- Vi har gradvist forsøgt os med at lokke flere mennesker til fra. I starten var det udelukkende folk fra Fyn, der kom, men nu prøver vi at sprede os lidt mere. Vi har haft reklamehold ude ved værksteder i Jylland og på Sjælland og et af bandene, der spiller, er fra et værksted i Vejle, fortalte Flemming Holt Nielsen, leder af Nyborgværkstedet. Foto: Nils Svalebøg